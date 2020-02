De eindtoets in groep 8 krijgt een nieuwe naam. De minister van Onderwijs wil dat het de doorstroomtoets gaat heten. En die krijg je dan meteen na het schooladvies, zodat je ouders je niet snel nog naar allerlei trainingen kunnen sturen. Want daar kan je volgens de minister stress van krijgen.

April

De minister wil ook dat iedereen zich op 1 april aanmeldt voor een middelbare school. Nu kunnen sommige kinderen niet naar de school waar ze graag naartoe willen, omdat die soms al vol is. Door deze nieuwe datum maakt iedereen evenveel kans om toegelaten te worden, zegt de minister.

Voorlopig gaat er nog niet veel veranderen. Dit is nog een plan en moet nog worden goedgekeurd door andere politici. Op z'n vroegst gaan de nieuwe regels over twee jaar in.