Storm zorgt voor schade en overlast

In de meeste gevallen gaat het om dakpannen die zijn gevallen. Soms zijn ook muren van baksteen kapot gegaan. Verder zijn verschillende bomen omgewaaid.

Het stormt in Nederland en dat zorgt op verschillende plekken voor schade. Vooral in de provincies Zeeland en Zuid-Holland zijn er problemen door het weer.

Flinke plassen op De Helling in Alblasserdam. #storm #wateroverlast CC @GemAlblasserdam (ik zie wel een put zitten, maar het water zakt daar niet in. Wellicht iets verstopt geraakt?)

In het grootste deel van Nederland is het nu code geel. Dat is vanwege harde windstoten.

Het is de vijfde storm van februari. Toch krijgt deze storm geen naam. Dat gebeurt alleen bij code oranje of rood.