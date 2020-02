Undercover-journalist Alberto Stegeman naar rechter door nepbom

Journalist Alberto Stegeman is aangeklaagd voor het plaatsen van een nepbom op een militaire kazerne in de plaats Oldebroek. De mensen van het Openbaar Ministerie, die de rechtszaak zijn begonnen, vinden dat hij 120 uur taakstraf moet krijgen. De rechter gaat daar nu over beslissen.

Voor het SBS-programma Undercover in Nederland doet Alberto onderzoek naar plekken die niet goed zijn beveiligd. Verkleed als oude man ging hij vorige zomer naar de kazerne. Hij nam een koffer mee met daarin een nepbom. Die liet hij achter in een eetzaal. Met de nepbom wilde hij laten zien dat de plek volgens hem niet goed is beveiligd.

Volgens het Openbaar Ministerie ging Stegeman met de nepbom te ver. Maar de journalist zelf is het daar niet mee eens. Volgens hem was het een 'Bassie en Adriaan-knutselwerk' en dus duidelijk te zien dat het nep was. In de koffer zat onder andere een camera, telefoon, schroeven en klei.

‪Mijn laatste dagen in vrijheid? 😜Druk met de voorbereiding op de rechtszaak van aanstaande maandag over de ‘nepbom’ op Defensieterrein ‘t Harde. #nepbom‬ #defensie #undercoverinnederland