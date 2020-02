Man steelt 32 telefoons tijdens carnaval

In het Brabantse dorp Gilze heeft de politie toevallig een dief betrapt. De politie wilde de man eigenlijk aanhouden door een overtreding op de fiets, maar hij vluchtte weg en gooide zijn tas in de sloot. In de tas zaten 32 smartphones die tijdens carnaval waren gestolen.

'Beetje dom'

De politie noemt de verdachte 'een beetje dom'. Ook al is hij weggekomen, zijn identiteitskaart zat nog in de tas. Zo weet de politie precies hoe de verdachte heet. Ze zijn nu naar hem op zoek.