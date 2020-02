Twee verdachten aangehouden na mogelijke ontvoering

De politie heeft vannacht twee personen opgepakt. De politie denkt dat ze betrokken waren bij een ontvoering. Ze zouden gisteravond in Eindhoven een man tegen zijn zin hebben meegenomen in een auto.

Achtervolging

Nadat de politie een melding kreeg, hebben zij de auto achtervolgd. In Utrecht konden ze de personen in de auto aanhouden. Het is niet duidelijk of het slachtoffer onderweg is ontsnapt of dat hij bij de arrestatie van de verdachten is bevrijd.

Op het filmpje hieronder zie je de straat waar de ontvoering zou zijn begonnen: