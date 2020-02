Konijn slaapt nacht in politie-cel

Ze vonden het konijn gisteravond op straat. Het was niet duidelijk waar het dier vandaan kwam. In een doos brachten de agenten het naar het politiebureau. Om te zorgen dat het dier niet zou weglopen stopten ze hem in de cel.

'Een bijzondere boef in de cel', dat schrijven agenten uit Zeist op Instagram . Ze lieten namelijk een konijn een nacht in de cel slapen.

politiezeist

"Bijzondere boef in de cel" Collega's troffen vannacht een verdwaald konijn aan op straat. In afwachting van de dierenambulance is 'broer konijn' even in de warme cel opgesloten. #politie #instapolitie #instacops #konijn #zeist