Lasse (11) en Tinie (83) vertellen over de Februaristaking

Op een grote bijeenkomst in Amsterdam is de Februaristaking herdacht. Dat is een belangrijke gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. De staking begon vandaag precies 79 jaar geleden. Tijdens de herdenking mocht Lasse van 11 een toespraak geven. Hij heeft de afgelopen tijd namelijk veel geleerd over de staking.

Op 25 februari 1941 begon de Februaristaking. Tienduizenden Nederlanders staakten toen hun werk om te protesteren tegen de Duitse bezetters. Want zij discrimineerden Joden en pakten in heel het land Joodse collega's en vrienden op. De Duitsers namen wraak tegen de stakers. Veel mensen die de staking hadden georganiseerd werden gevangen gezet en gedood.

Een van de stakers was de vader van Tinie IJisberg. Zij is nu 83 jaar, maar was toen nog een peuter. Haar vader was trambestuurder en een van de organisatoren van de staking. Ook hij werd door de Duitsers gedood. Lasse ging voor een project van school bij Tinie langs om meer te leren over de oorlog en de staking. In de video hierboven vertellen ze erover.