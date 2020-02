Wie mag naar de Spelen: Kiran of Dorian?

Ze trainen samen, ze koken voor elkaar en hebben dezelfde coach: de windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe. Het zijn dikke vrienden, maar ook concurrenten. Er mag namelijk maar één Nederlandse windsurfer naar de Olympische Spelen.

Wie naar de Spelen mag, wordt deze week besloten tijdens het WK windsurfen. De winnaar mag deze zomer naar de Olympische Spelen in Tokio.

Afspraak

De twee maakten een paar jaar geleden een afspraak: wie de meeste WK's wint die mag naar Japan.

Het WK in 2018 won Dorian en Kiran werd tweede. Bij het WK vorig jaar was het precies andersom. Het staat dus 1-1 en alles hangt af van dit WK. In de video hierboven zie je de twee in actie en vertellen ze er meer over.