Duitser besmet met corona-virus was vorige week in Limburg

In de Duitse gemeente Gangelt, net over de grens tussen Nederland en Duitsland, is een man besmet met het corona-virus. De man zou vorige week nog in Limburg zijn geweest. Daarom onderzoeken Nederlandse deskundigen wie er allemaal contact heeft gehad met de man.

Mensen uit Limburg die met de man in contact zijn geweest worden de komende dagen gecontroleerd. Als ze zich ziek voelen, worden ze apart genomen en in de gaten gehouden. De gezondheidsorganisatie heeft niet bekendgemaakt waar de man precies is geweest.

De man is 47 jaar oud en is naar een speciaal ziekenhuis voor corona-patiënten gebracht. Hij zou het virus hebben gekregen van een collega. Die man had het gekregen toen hij contact had met iemand uit China.

De vrouw van de besmette man is ook ziek. Het is nog onduidelijk of zij ook besmet is met het corona-virus.

In de omgeving van Gangelt blijven voor de zekerheid scholen en kinderdagverblijven dicht.