Kinderen krijgen les over hun streektaal

In Nederland heb je behoorlijk wat dialecten. Bijvoorbeeld Gronings, Achterhoeks, Brabants of Drents. Maar die dialecten worden steeds minder gesproken.

Op veel basisscholen in de regio's Groningen, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek wordt daarom deze week een speciaal tijdschrift uitgedeeld met extra aandacht voor het dialect. Je ziet er vanavond meer over in onze uitzending.

Vind jij het belangrijk dat dialecten blijven bestaan? Reageer op onze stelling!