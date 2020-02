Grote schade bij aanrijding vrachtwagen met trein

In Berkel-Enschot, in Noord-Brabant, is een trein tegen een vrachtwagen aangereden. De vrachtwagen stond stil op het spoor. Niemand is gewond geraakt.

Waarschijnlijk had de wagen pech met de motor waardoor hij stil kwam te staan. De chauffeur is net voor de botsing uit zijn wagen geklommen. Ook met de mensen die in de trein zaten is niets aan de hand. Wel is iedereen erg geschrokken.

Op het filmpje hieronder is te zien hoe groot de schade is: