Uitgezocht: Hoe werkt het brein van Laurent en andere slimmeriken?

Je hebt vast weleens van Laurent gehoord. Hij komt uit België en ging al naar de middelbare school toen hij 6 jaar was! Inmiddels is hij 10 jaar. Begin deze maand vertelde hij op Instagram dat hij in Israël gaat studeren:

@israelinbelgium The honour was all mine! Looking very very forward!❤️🇮🇱❤️ #israelinbelgium #laurentsimons #israel #greatcountry #greatpeople #greatculture #greatminds #innovation #❤️israel #bestofthebest

Op zo'n jonge leeftijd op de universiteit zitten, gebeurt niet vaak. De meeste studenten beginnen aan een studie op de universiteit als ze 18 jaar zijn. Dit jaar zijn naast Laurent nog twee andere kinderen begonnen met een studie. Zij waren toen allebei 15 jaar. Waardoor zijn zij zo slim? Benjamin vraagt zich af wat er anders is aan de hersenen van zulke slimmeriken. Is er een manier om jouw eigen hersenen ook zo 'slim' te maken? En is het eigenlijk leuk, zó slim zijn? Je hoort het allemaal in een nieuwe aflevering van onze serie #Uitgezocht:

