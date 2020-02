Formule 1-teams mogen toch door natuurgebied rijden

Over een paar maanden mogen drie Formule 1-teams over het strand naar het circuit in Zandvoort rijden. Dat heeft de gemeente besloten. Er was veel gedoe over, omdat de auto's door een natuurgebied gaan.

Voor de raceteams is het goed nieuws. Zij wilden het graag omdat deze route naar het circuit korter is en er nooit files staan. Natuurliefhebbers zijn er niet blij mee. Het strand is bedoeld als rustplek voor zeehonden en broedplaats voor vogels.

Eerder maakten we daar deze video over: