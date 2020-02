75 jaar geleden: Zweden geeft Nederland gratis brood

Een mooi moment tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het laatste jaar van de oorlog gaf Zweden meel aan Nederland. Daardoor konden bakkers duizenden broden bakken. Dat brood was hard nodig, want tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier veel te weinig eten. Er werd soms zelfs brood gemaakt met vermalen tulpenbollen en stro.

Zweden was neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dat er niet werd gevochten en het land was ook niet bezet. Daarom waren er in Zweden niet zoveel problemen met voedsel en konden ze Nederland helpen tijdens de hongerwinter. In de volgende video zie je bijzondere oude beelden van het 'Zweedse brood' tijdens de oorlog.