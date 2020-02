'Politie vindt veel meer drugslabs in Nederland'

De politie heeft in 2019 90 drugslabs ontdekt in Nederland. Dat is een stuk meer dan 4 jaar geleden. Toen vond de politie 59 labs. Dat zegt de krant de Telegraaf.

Drugslab is een afkorting van 'drugs' en 'laboratorium'. Het zijn geheime plekken waar criminelen drugs maken. Laboratoriums zitten vaak op een onopvallende plek. Bijvoorbeeld een oude schuur op een erf of in een kelder onder een oud gebouw.

Oosten

De meeste drugslabs worden ontdekt in de provincie Noord-Brabant, maar de politie ziet er ook steeds meer in het oosten van Nederland.

In Nederland wordt heel veel drugs gemaakt en dat wordt in de hele wereld verkocht. Dat is verboden, maar het gebeurt toch. In de volgende video zie je er meer over: