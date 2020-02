Treinkaartjes goedkoper en soms zelfs gratis voor kinderen

Treinkaartjes voor kinderen en jongeren worden goedkoper. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis reizen met een speciaal abonnement. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar betalen vanaf deze zomer een stuk minder voor hun kaartje.

De goedkopere kaartjes gelden alleen in het weekend en op tijden dat het niet druk is in de trein. De gratis treinkaartjes gelden alleen als kinderen onder de 12 met iemand reizen die wel ouder dan 12 is.

De NS wil op deze manier reizen met de trein populairder maken voor jonge mensen.

