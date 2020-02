Anti-pestprogramma's helpen niet voor alle kinderen

Veel scholen hebben een antipest-programma. Voor de meeste kinderen werkt dat goed, maar niet voor iedereen. Kinderen die al heel lang gepest worden, kunnen zich juist eenzamer gaan voelen door zulke programma's. Voor die kinderen moet meer worden gedaan.

Dat staat in het onderzoek van Tessa. Zij bekeek het anti-pestprogramma KiVA. Dat is een pestprogramma dat gericht is op de hele klas.