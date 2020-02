Man in Tilburg besmet met corona-virus

In Nederland is nu ook iemand met het corona-virus besmet. Het gaat om een man in Tilburg. Hij ligt in een afgesloten ruimte in een ziekenhuis, waar hij geen andere mensen kan besmetten.

De man is kort geleden in het noorden van Italië geweest. Daar hebben meer mensen het virus.

Er is verder nog weinig bekend over dit nieuws. Morgenochtend lees je er meer over in de Jeugdjournaal-app.