Huh?! Deze mensen spelen onderwatervoetbal

De sport is nog niet zo bekend, maar een duikvereniging in Eindhoven is er dol op: onderwatervoetbal. De duikers spelen op de bodem van het zwembad, met een bal van maar liefst 12 kilo.

Ook dragen de duikers gewichten van 16 kilo om te zorgen dat ze niet omhoog drijven. Door al dat gewicht is de sport best zwaar, vertellen de spelers.