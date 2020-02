Ajax en AZ uitgeschakeld in Europa League

Het was een teleurstellende avond gisteren voor veel fans van Ajax en AZ. Ajax won met 2-1 van de Spaanse club Getafe. Die twee doelpunten waren niet genoeg om door te gaan in de Europa League. Ook AZ is uitgeschakeld. Zij verloren met 2-0 van LASK Linz uit Oostenrijk.

Ajax

Al na 5 minuten stond Getafe op 1-0 voorsprong. Toch kon Ajax zich terugvechten. Na 10 minuten maakte Ajax-speler Danilo de 1-1. Getafe kreeg ontzettend veel kansen, maar ze raakten twee keer de paal en een keer de lat.

In de tweede helft kwam Ajax toch op voorsprong doordat Getafe een eigen doelpunt maakte. Toch was dat niet genoeg om door te gaan.

Ajax miste veel belangrijke spelers. Hakim Ziyech was bijvoorbeeld niet fit. David Neres en Noussair Mazraoui zijn geblesseerd en Nicolás Tagliafico was geschorst.

AZ

AZ moest winnen om door te gaan, maar dat lukte niet. Het ging niet slecht, maar op belangrijke momenten viel de bal verkeerd of kon AZ acties niet afmaken.

Omdat AZ-speler Oussama Idrissi een overtreding maakte in het strafschopgebied, kreeg LASK in de 44ste minuut een penalty. Die ging erin, en zo stond het net voor de rust 1-0. Vlak na de rust pakte LASK gelijk door en maakte Marko Raguz de 2-0.

Vlak voor het einde werd een LASK-speler er nog uitgestuurd met een rode kaart, maar dat gaf AZ niet genoeg tijd om nog een doelpunt te maken.