Corona in Nederland: 3 tips om niet ziek te worden

Sinds deze week zijn ook in Nederland mensen besmet met het corona-virus. Veel kinderen vragen zich af of ze nu ook ziek kunnen worden en hoe ze zich kunnen beschermen tegen het virus. Het corona-virus is vooral gevaarlijk voor oude mensen die al een zwakkere gezondheid hebben. De meeste mensen die het virus hebben, worden gewoon weer beter. Om niet ziek te worden, geven gezondheidsdeskundigen een aantal tips. In dit artikel zetten we ze voor je op een rijtje. 1. Handen wassen De belangrijkste tip: handen wassen! Gezondheidsdeskundigen raden aan om regelmatig goed je handen te wassen met water en zeep. Als dat er niet is, kun je reinigingsalcohol gebruiken. In deze video van onze collega's bij NOS op 3 zie je hoe je het beste je handen kunt wassen.

Filmpje over hoe je handen het best kunt wassen

2. Hoesten en niezen Als je moet hoesten en niezen, doe dat dan in de binnenkant van je elleboog. Je kunt het beste papieren zakdoekjes gebruiken en die direct weggooien als je erin gesnoten hebt. 3. Mondkapjes Veel kinderen vragen zich af of ze nu een mondkapje op moeten doen. Maar dat is volgens gezondheidsdeskundigen niet handig. Als je lange tijd een mondkapje op hebt, is de kans groot dat het gaat kriebelen. Als je het mondkapje verschuift, komen je handen in de buurt van je mond. En juist dat is niet slim, want de meeste bacteriën zitten op je handen.