Wie wint The Voice of Holland?

Vanavond is de finale van het tiende seizoen van The Voice of Holland. Daarin nemen Sophia, Daphne, Emma en Stef het tegen elkaar op.

Finalisten

Sophia is 17 jaar en komt uit Weesp. Ze zit in team Anouk. Anouk draaide haar stoel bij de blind auditie al na 3 seconden.

De tweede finalist is Daphne uit team Ali. Daphne is 20 jaar en groeide op tussen de koeien in Drenthe. Ze zat eerst bij Anouk in het team, maar is tijdens de battle gestolen door Ali.

De 17-jarige Emma komt uit Almelo en is de derde finalist. Emma zit in team Waylon en wordt al voor haar eerste liveshow getipt als mogelijke winnares.

De laatste finalist is Stef en komt ook uit team Waylon. Hij is 26 jaar en woont in het westen van het land. In 2014 won Stef het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland.