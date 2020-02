Snel meer duidelijkheid over Amsterdamse corona-patiënt en haar gezin

Vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk of de familieleden van een vrouw uit Amsterdam besmet zijn met het corona-virus. Gisteren werd bekend dat de vrouw besmet is met het virus.

De vrouw heeft een partner en drie kinderen. Twee kinderen voelen zich niet lekker, maar het is dus nog niet duidelijk of ze het virus hebben.

Uitzieken

Ze zit op dit moment in een huis in Diemen, in de buurt van Amsterdam, en mag daar zelf uitzieken. Zij moet wel de komende tijd daar binnen blijven en mag geen contact hebben met andere mensen.

Ook een man uit Loon op Zand is besmet met het virus. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis. Beide corona-patiënten in Nederland zijn waarschijnlijk besmet geraakt in het noorden van Italië. In dat gebied zijn meer mensen besmet.