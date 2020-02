Lieke (12) is na 3 jaar eindelijk weer jarig

Lieke (het meisje rechts op de foto) viert vandaag haar 12de verjaardag. Dat lijkt niet bijzonder, maar dat is het wel. Ze is jarig op 29 februari en dat is een schrikkeldag. Die dag bestaat maar 1 keer per 4 jaar. Eigenlijk wordt Lieke dus 3 jaar vandaag!

Hoe zit dat precies?

Eens in de vier jaar bestaat het jaar uit 366 dagen in plaats van 365. In dat jaar komt na 28 februari niet 1 maart, maar 29 februari. Dat noemen we ook wel een schrikkeljaar.

Er is één keer in de vier jaar een schrikkeljaar, omdat anders de seizoenen niet meer kloppen. De lente zou dan steeds vroeger beginnen. Dit jaar, 2020, is het weer een schrikkeljaar. Dat betekent dat mensen die op die dag jarig zijn, na 3 jaar weer eens hun verjaardag kunnen vieren op hun échte datum.

Voorbeelden van schrikkeljaren zijn 2004- 2008- 2012- 2016 en dus 2020.