Vanavond is het zover: de Zapp Awards!

Vanavond wordt duidelijk wie jullie de beste Instagrammer, YouTuber en de beste presentator vinden van Nederland. Dan worden de Zapp Awards uitgereikt.

De Zapp Awards bestaan sinds 2016. Dit jaar is de show groter aan dan ooit. Het programma komt voor het eerst uit de grootste studio in Hilversum. In de video hierboven zie je hoe iedereen zich daar voorbereid op deze spannende avond.