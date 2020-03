Jeugdjournaal wint Zapp Award voor beste jeugdprogramma

Een heel leuk nieuwtje over onszelf: we hebben gisteren de Zapp Award voor beste Jeugdprogramma gewonnen! Kinderen konden stemmen op hun favoriete programma en jullie vonden ons dus het best.

In de finale namen we het op tegen Brugklas en Checkpoint. In totaal stemden 22.000 kinderen via de site van de Zapp Awards. We zijn ontzettend dankbaar dat jullie op ons hebben gestemd.