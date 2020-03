Vrouw in Delft is besmet met corona-virus

Een vrouw uit Delft heeft het corona-virus opgelopen. De vrouw is de 7de corona-patiënt van Nederland. De vrouw is 23 jaar en is vorige week in Lombardije geweest. In die regio in Italië zijn meer mensen besmet met het virus.

De vrouw moet de komende tijd thuis blijven en mag geen contact hebben met andere mensen. Ook moet ze twee keer per dag haar temperatuur opmeten. Dokters houden haar goed in de gaten.

Eerdere besmettingen

Gistermiddag kwamen er al 4 corona-patiënten bij. Toen werd duidelijk dat familieleden van een vrouw uit Amsterdam en familieleden van een man uit Loon op Zand ook besmet zijn met het virus. In totaal zijn nu dus 7 Nederlanders besmet met het virus.