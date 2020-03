De winter was nat, winderig en best warm

Vandaag begint volgens weerdeskundigen de lente. De afgelopen maanden was het winter, maar daar leek het volgens veel mensen niet echt op. Het was in december, januari en februari een stuk warmer dan normaal.

Zo werd het in februari bijvoorbeeld gemiddeld 7,2 graden. Normaal gesproken is dat 3,3 graden. Ook vroor het nauwelijks en heeft het op sommige plekken geen enkele keer gesneeuwd. Wel was er deze winter veel wind en heeft het veel meer geregend.