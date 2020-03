YouTuber Yarasky over huisdieren, Fortnite en zijn favoriete games

Als je van gamen houdt ken je YouTuber Yarasky vast wel. Hij is 24 jaar en maakt op zijn kanaal video's waarin hij bijvoorbeeld Fortnite, Apex Legends of Call of Duty speelt.

Wist je dat hij eigenlijk Jan heet? En dat hij een echte dierenvriend is? Jullie hadden veel vragen voor hem, en Milou ging ze aan hem stellen.