Je kunt weer live meekijken bij vogelnestjes

Altijd al willen weten wat een steenuil of een slechtvalk de hele dag doet? Vanaf nu kun je ze 24 uur per dag live volgen. Bij acht verschillende vogels zijn camera's opgehangen in of bij hun nest. Op deze website kun je een kijkje nemen in het leven van de vogels.

Lente

Ieder jaar worden er in de lente camera's aangezet bij verschillende nesten. Duizenden mensen volgen dan het liefdesleven van de vogels. Want lente is de tijd dat ze hun eieren uitbroeden. En dat levert schattige beelden op.