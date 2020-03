Corona-nieuws: scholen blijven open en minder besmettingen in China

Volgens gezondheidsdeskundigen van het RIVM kunnen de scholen in Nederland gewoon open blijven. Het instituut krijgt daar veel vragen over vanwege het corona-virus.

Kinderen die op vakantie geweest zijn in een gebied waar veel corona-besmettingen zijn én die zich ziek voelen, moeten wel thuisblijven.

China

In China gaan zo'n 200 miljoen kinderen al weken niet naar school, maar daar is wel wat goed nieuws. In het land zijn minder corona-besmettingen. Gisteren kwamen er 202 zieken bij en dat zijn er een stuk minder dan op andere dagen.

Besmettingen in Nederland

In Nederland zijn op dit moment 10 mensen die het virus hebben. In de volgende video zie je daar meer over.