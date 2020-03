Onderzoek: veel kinderen maken zich zorgen over corona

7 op de 10 kinderen maken zich zorgen over het corona-virus. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal. 60 procent maakt zich een beetje zorgen en 10 procent is er zelfs heel erg bezorgd over.

In het onderzoek laten kinderen ook weten dat ze het nieuws over corona volgen (86 procent) en er met anderen over praten (79 procent). Vanavond vertellen we je het laatste nieuws over het corona-virus en ons onderzoek in de uitzending en in de Jeugdjournaal-app.