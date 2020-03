Eekhoorn valt door schoorsteen in open haard (en wordt gered!)

In Nijkerk is een eekhoorn door de schoorsteen van een huis gevallen. Hierdoor kwam het dier in de open haard terecht. De haard stond gelukkig niet aan, maar er zat wel een glasplaat voor. Daardoor kon de eekhoorn niet meer weg.

Razendsnel

De bewoners van het huis belden de dierenambulance. Die hebben de glasplaat weggehaald en de eekhoorn bevrijd.

Het beestje was erg blij met de vrijheid. Al na een paar seconden had hij een open raam gevonden en zo ontsnapte de eekhoorn naar buiten.