Bijna 200 iPads gestolen bij basisschool

Bij basisschool De Dassenburcht in Nuenen zijn tijdens de vakantie bijna 200 iPads gestolen. Ze lagen opgeborgen in kasten met sloten erop, maar het is dieven toch gelukt om ze mee te nemen.

Oude lesboeken

De leerlingen zijn boos en balen enorm, want ze deden bijna al hun schoolwerk op de tablets. Nu moeten ze opdrachten maken uit oude lesboeken.

De directeur van de school zegt dat er voor honderdduizend euro aan schade is. Ook verwacht ze dat het weken of maanden kan duren voordat er nieuwe tablets zijn.

Andere school

Bij basisschool Dirk Hezius in Heeze zijn ook iPads gestolen. Daar gaat het om 70 stuks. Deze school gebruikt nu laptops in plaats van de tablets.

Beide scholen hebben aangifte gedaan. Ze hopen dat de politie de daders kan opsporen.