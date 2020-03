Formule 1-teams mogen toch niet door natuurgebied rijden

Over een paar maanden mogen drie Formule 1-teams toch niet over het strand naar het circuit in Zandvoort rijden. Dat heeft de organisatie besloten.

Eerder werd door de gemeente besloten dat het wel mocht, maar daar waren veel mensen het niet mee eens. Twee petities werden meer dan 50.000 keer ondertekend. Mensen wilden zelfs een ketting vormen om de Formule 1-teams op het strand te blokkeren.

Het besluit is nu dus teruggedraaid. De teams moeten straks gewoon over de weg.

Veel gedoe

Het nieuwe besluit is slecht nieuws voor de raceteams. Zij wilden graag over het strand rijden, omdat deze route naar het circuit korter is en er nooit files staan.

Voor natuurliefhebbers is het nieuwe besluit juist goed nieuws. Het strand is bedoeld als rustplek voor zeehonden en broedplaats voor vogels. En de natuurliefhebbers willen dat zo houden. Eerder maakten we daar deze video over: