Grote rechtszaak tegen de man van de aanslag in de tram

Bij de rechtbank in Utrecht wordt deze dagen een grote zaak behandeld, namelijk die van Gökmen T. Dat is de man die vorig jaar een aanslag pleegde in een tram in Utrecht.

Door die aanslag kwamen vier mensen om het leven. Vijf andere mensen raakten gewond.

Veel vragen, maar geen antwoorden

Veel journalisten, slachtoffers en hun familie waren vandaag bij het begin van de rechtszaak. Allemaal willen ze weten waarom Gökmen T. de aanslag heeft gepleegd. Maar hij wil er niets over zeggen.