We gebruiken veel minder plastic tasjes van winkels

Er worden 80 procent minder plastic tasjes meegenomen in winkels sinds ervoor betaald moet worden. Dat blijkt uit een onderzoek. Bijna iedereen neemt nu een eigen tas mee voor de boodschappen.

Verbod

Vroeger waren plastic tasjes altijd gratis, maar vier jaar geleden kwam er een verbod. De bedoeling was om minder zwerfafval van plastic tassen te krijgen, en dat is behoorlijk gelukt. Het aantal plastic tassen in zwerfafval is met 60 procent gedaald.

Nog niet overal gaat het goed met het verbod op gratis plastic tasjes. Op markten en bij restaurants worden ze nog wel eens meegegeven. De minister die er over gaat, wil dat zij zich beter aan de regels gaan houden.