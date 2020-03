75 jaar geleden: Feest in Limburg, de hele provincie is bevrijd

Precies 75 jaar geleden was er goed nieuws in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. De hele provincie Limburg was eindelijk weer vrij. De plaatsen Venlo, Arcen, Bergen, Well en Velden werden als laatste bevrijd. De Duitsers waren er dus niet langer de baas.

De eerste plaats waar de bevrijders Nederland binnenkwamen was ook in Limburg. Het dorp Mesch werd al in september 1944 bevrijd door de geallieerden. Vlak daarna gebeurde dit ook met Maastricht, de eerste stad. In totaal is er dus zo'n zes maanden gevochten om de provincie te bevrijden.

Toch was het niet alleen maar feest. Er was veel schade, vooral in de stad Venlo. De inwoners zagen een verwoeste stad. Woningen, straten en een kerk lagen helemaal in puin. Je ziet het in de video hieronder.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.