Felle lichtflits boven Nederland: is het een meteoor?

Meerdere mensen in Nederland en België zagen vannacht, net na twaalf uur, een felle lichtflits. Waarschijnlijk gaat het om een meteoor. Je ziet het in de video hierboven.

Het is onduidelijk of de meteoor volledig is verbrand in de dampkring, of dat een deel terecht is gekomen op de aarde. Als er een stuk op aarde is gevallen, dan heet het een meteoriet.

Gemiddeld komt er elke dag wel ergens op aarde een meteoriet neer. Meestal merken mensen daar niks van, omdat ze terechtkomen in onbewoond gebied. Bijvoorbeeld in een oceaan, woestijn of oerwoud.