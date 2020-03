De Baron (uit Bassie en Adriaan) krijgt een speciale tegel

Het is een feestelijke dag voor acteur Paul van Gorcum. Hij heeft zoveel voor de Nederlandse kindertelevisie betekend, dat hij een speciale tegel krijgt in de Hall of Fame in zijn woonplaats Noordwijk. Dat is een pad met mooie tegels voor beroemdheden.

Paul van Gorcum speelde ruim vijf jaar lang de baron in de kinderserie Bassie en Adriaan. In die serie was hij de grote rivaal van Bassie en Adriaan en de leider van verschillende boeven. Hij zei heel vaak 'Drommels, drommels, drommels'.