Corona-nieuws: 24 mensen besmet en Franse scholen dicht

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat er op dit moment 24 mensen in Nederland besmet zijn met het corona-virus. Het zijn vooral mensen die in Noord-Italië op vakantie zijn geweest. Daar zijn meer mensen ziek.

Speciaal overleg

In Nederland hebben ministers en premier Rutte vandaag een speciaal overleg over het corona-virus. Er zijn geen grote zorgen over hoe het nu met Nederland gaat. Ze praten vooral over wat er moet gebeuren als de problemen groter worden.

Scholen dicht

In Frankrijk worden wel meer maatregelen genomen. Daar zijn zo'n 120 scholen gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo'n 35.000 kinderen op basisscholen én middelbare scholen zijn daardoor vrij. In dat land zijn op dit moment 191 mensen ziek.