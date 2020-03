Het Nederlands elftal speelt tijdens de Nations League tegen Oranje in de groep met Italië, Polen en Bosnië en Herzegovina. Dat werd bekendgemaakt tijdens de loting in Amsterdam.

De Nations League is een redelijk nieuw toernooi en de eerste wedstrijden zijn over vijf maanden. Vorig jaar haalde Nederland de finale. Je ziet er meer over in de drie vragen over de Nations League: