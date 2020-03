Steeds minder kinderen eten thuis tussen de middag

Op een schooldag tussen de middag even naar huis om thuis te lunchen. Dat komt steeds minder vaak voor. Op steeds meer basisscholen eten kinderen met de hele klas op school.

Dat komt door het continurooster. Bij zo'n rooster blijven kinderen tussen de middag gewoon op school en eten ze in het lokaal hun lunch. Bij ongeveer de helft van de basisscholen is dat zo.

Rustiger

Eén op de drie basisscholen heeft een langere middagpauze. Daar gaan de kinderen 's middags dus even naar huis of naar de overblijf. Vroeger was dit op alle scholen zo.

Volgens veel schooldirecteuren is het beter als kinderen tussen de middag op school blijven. Dat is fijner voor de leraren en rustiger voor de kinderen.

We zijn benieuwd hoe jij hierover denkt! Laat je mening achter bij deze stelling.