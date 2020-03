Rapper Frenna zegt concert af om mogelijke moordaanslag

Rapper Frenna heeft een concert in Suriname afgezegd. Hij zou eigenlijk zaterdag optreden in de hoofdstad Paramaribo. De rapper zegt in een video op Facebook dat de Nederlandse politie hem advies heeft gegeven om niet te gaan.

Waarom dat zo is, zegt Frenna niet. Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd zou Nederland informatie hebben gekregen dat iemand Frenna zou willen vermoorden. Daarom zou het niet veilig zijn om in Suriname een concert te geven.

Waarom iemand hem zou willen vermoorden, is niet duidelijk.

Pijn

Frenna zegt in de video dat hij het heel erg jammer vindt, maar dat hij hoopt dat hij nog een andere keer kan komen.