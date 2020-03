Jonge wolf dood na aanrijding op Veluwe

Op natuurgebied de Veluwe is vanmorgen een jonge wolf aangereden. Een automobilist reed het dier per ongeluk aan en belde daarna gelijk de politie. Hij zag het dier nog de bosjes in rennen.

Om de wolf te vinden, werd een zweethond ingezet. Dat is een hond die andere dieren kan opsporen door geursporen te volgen. De hond nam de boswachters mee de bossen in. Daar zagen ze de wolf liggen. Het dier was toen al dood.

Jong

Volgens boswachter Ger Verwoerd gaat het om een jonge wolf van ongeveer een jaar oud. Het dier is naar een onderzoekscentrum in Utrecht gebracht. Daar gaan ze kijken wat er precies is gebeurd.

Vorig jaar werden er voor het eerst in 200 jaar welpjes geboren op de Veluwe. Of de dode wolf één van deze welpjes is, wordt nog onderzocht.