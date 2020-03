15 nieuwe corona-besmettingen in Nederland

Er zijn 15 mensen bijgekomen die besmet zijn met het corona-virus. In Nederland zijn nu dus 38 mensen besmet. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Zij houden de verspreiding van het virus in Nederland in de gaten.

De meeste patiënten liggen thuis in quarantaine. Dat betekent dat ze niet naar buiten mogen en dat er niemand te dichtbij hen mag komen. Artsen houden hen in de gaten. Alleen mensen die erg ziek zijn, liggen in het ziekenhuis.

Ziekenhuis-medewerker besmet

Een ziekenhuis in Amsterdam heeft voor de zekerheid twee afdelingen gesloten, omdat daar iemand werkt die besmet is. Dat werd vandaag bekend. Hij of zij is kort geleden in Noord-Italië geweest. Net als veel andere Nederlanders die besmet zijn. Daar hebben veel meer mensen het virus. Artsen zoek uit of deze medewerker andere mensen heeft kunnen besmetten.