Corona: waarom gaan scholen in Nederland niet dicht?

Noor woont in Hong Kong, waar de scholen al een maand dicht zijn. Daarom krijgt ze online les van haar meesters en juffen. Ook in China, Zuid-Korea en Japan zijn bijna alle scholen dicht. Miljoenen kinderen zitten thuis. Allemaal om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich niet verder verspreidt.

In Italië zijn ook al veel besmettingen met het virus. De regering gaat daarom de scholen daar ook sluiten. Moeten in Nederland ook de scholen dicht? Daar kregen we veel vragen over binnen. Daarom ging Joris langs bij het RIVM, om te vragen hoe dat zit. Het antwoord zie je in de video hierboven.