Logen vluchtte in een bootje naar Griekenland

Vier jaar geleden vluchtte Logen samen met haar vader uit Syrië. Om in Europa te komen, voeren ze met een gammel bootje naar Griekenland. Ook nu proberen veel mensen met bootjes Europa in te komen. Griekenland zegt dat er 24.000 vluchtelingen het land proberen binnen te komen.

Logen vluchtte uit Syrië omdat het daar al lang oorlog is. Ze is blij dat ze nu met haar hele gezin veilig is in Nederland. Logen en Rama vertellen hun verhaal in de video hierboven.

Dat er nu zoveel vluchtelingen bij de grens zijn, komt doordat Turkije ze niet meer tegenhoudt. Over die situatie maakten we eerder deze video's: