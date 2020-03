FC Utrecht wint van Ajax en is door naar bekerfinale

FC Utrecht is door naar de finale van de KNVB-beker. De Utrechters wonnen gisteren met 2-0 van Ajax.

Van de Streek van FC Utrecht maakte het eerste doelpunt. Hij had daarbij wel geluk dat Daley Blind van Ajax doorliep, waardoor er geen buitenspel was. Halverwege de tweede helft kreeg FC Utrecht een penalty. Gustafson schoot die binnen en zo stond het 2-0. Daarna lukte het Ajax niet meer om terug te komen.

Op 19 april is de finale van de KNVB-beker. Dan spelen de Utrechters de finale in De Kuip tegen de winnaar van de wedstrijd Feyenoord-NAC. Die wedstrijd is vanavond.

Pech voor Ajax

Ajax begon het seizoen goed, maar de afgelopen dagen gaat het niet zo lekker. Zo doet de club sinds afgelopen donderdag niet meer mee in de Europa League en verloren ze twee wedstrijden in de eredivisie. Toch staat Ajax nog wel op een gedeelde eerste plek in de competitie, samen met AZ.