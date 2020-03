Hulporganisaties: Vluchtelingenkinderen moeten naar Nederland komen

Hulporganisaties maken zich grote zorgen om kinderen die zonder hun ouders in Griekse opvangkampen zitten. Ze willen dat een deel van deze kinderen naar Nederland komt.

In opvangkampen in Griekenland zitten veel kinderen uit Syrië en Irak. Zij zijn uit die landen gevlucht omdat het daar oorlog is. De opvangkampen zijn vol en de situatie voor kinderen is heel erg slecht. Vooral voor kinderen zonder ouders.

4 grote steden

De hulporganisaties zeggen dat 4 Nederlandse steden 500 kinderen op moeten vangen. Als dat lukt, kunnen er misschien nog meer kinderen naar Nederland gehaald worden.

Gisteren spraken we met de zusjes Logen en Rama. Zij vluchtten 5 jaar geleden van Syrië naar Nederland en hebben toen ook een tijdje in een opvangkamp in Griekenland gezeten.